Am Montag, 9. November, beobachtete ein Sicherheitsmann (22) in einem Supermarkt in der Elberfelder Straße, wie ein 32-Jähriger mehrere Bierdosen in seinen Rucksack lud.



Anschließend rannte er aus dem Geschäft. Der 22-Jährige verfolgte ihn und forderte den Dieb zum Stehenbleiben auf. Der Flüchtende rief lediglich, dass er weder Polizei noch einen Anzeige wolle, als der Sicherheitsmann ihn schließlich ergreifen konnte.

Der Dieb versuchte sich loszureißen, woraufhin es auf der Straße zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern kam.

Wenig später gab sich der 32-Jährige geschlagen. Ein Alkoholtest ergab bei der Anzeigenaufnahme der Polizei einen Wert von fast zwei Promille.

Die Kripo hat den Sachverhalt jetzt übernommen.