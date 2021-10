POL-HA: Auto und Motorrad stoßen zusammen - 28-jähriger Kradfahrer

schwer verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots) - Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem

Verkehrsunfall in Wehringhausen bei dem ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer

und eine 39-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurden.

Der Mann fuhr mit einem Motorrad auf der Lange Straße. Die 39-Jährige wollte an

der Kreuzung Gutenbergstraße die Lange Straße mit ihrem Wagen überqueren. Dabei

stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er mit dem

Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht wurde. Die Frau wurde leicht

verletzt, ein auf dem Rücksitz in einem Kindersitz gesichertes Kind kam mit dem

Schrecken davon.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Wache Innenstadt fest, dass

der Mann keine Fahrerlaubnis zum Fahren von Motorrädern besaß und dass an dem

Krad ein gestohlenes Kennzeichen angebracht war. Warum sich dieses Kennzeichen

am Motorrad befand und ob es überhaupt zugelassen war, wird zurzeit geklärt.

Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln und Spuren zu sichern, leuchtete die

Feuerwehr Hagen die Kreuzung mit starken Scheinwerfern aus. Ein Sachverständiger

wurde hinzugezogen und unterstützte die Unfallaufnahme.

Beide Fahrzeuge wurden zur genaueren Begutachtung sichergestellt und

abgeschleppt.

Die Straße war während des Einsatzes der Polizei für über drei Stunden gesperrt.

Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme durch Nissenleuchten

abgesichert. Nachdem die Arbeit von Polizei und Feuerwehr vor Ort beendet war,

fehlten zwei dieser Leuchten. Unbekannte haben diese, während die Rettungskräfte

arbeiteten, gestohlen.