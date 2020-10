Wie bereits berichtet brachen mehrere Personen am frühen Donnerstagmorgen (22. Oktober) in ein Juweliergeschäft in der Mittelstraße ein.

Die Hagener Kripo fahndet mit Hochdruck nach den unbekannten Tätern. Von dem auffälligen Fluchtfahrzeug liegt nun ein Foto einer Überwachungskamera vor. Es handelt sich um einen dunklen Opel Kombi (höchstwahrscheinlich Typ Vectra) mit Anhängerkuppel und dem gestohlenen Kennzeichen EN-KP 8887.

Das Fahrzeug hat über die gesamte Fahrzeuglänge einen hellen Rallyestreifen. Bei ihrer Flucht haben die Täter einen Poller umgefahren. Der Wagen weist daher im Front- oder Heckbereich eine Beschädigung auf. Wem ist der Opel in den letzten Tagen aufgefallen bzw. wer kann sachdienliche Angaben zum derzeitigen Verbleib machen?Hinweise bitte unter Tel. 02331-986 2066.