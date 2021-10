Hagen-Hohenlimburg . Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag, 4. Oktober, in Hohenlimburg einen 37-jährigen Randalierer in Gewahrsam, der gegen das Auto eines Mannes spuckte und die Beamten beleidigte und bedrohte.

Gegen 14.15 Uhr rief ein Mann die Polizei hinzu, als er in der Färberstraße von dem Hagener angesprochen wurde. Er kam zu seinem Auto, fragte nach einer Zigarette und spuckte anschließend gegen den PKW. Außerdem beleidigte der Randalierer den Mann und begab sich anschließend zu einer dortigen Tankstelle.

Dort konnten die Polizisten den 37-Jährigen antreffen. Er beleidigte die Beamten unmittelbar und forderte einen von ihnen zu einer körperlichen Auseinandersetzung heraus. Der Hagener ließ sich nicht beruhigen und verhielt sich weiterhin aggressiv. Die Beamten legten dem Mann Handschellen an und nahmen ihn in Polizeigewahrsam.

Auf dem Weg dorthin beleidigte er sie weiter und sprach Drohungen in deren Richtung aus. Sie leiteten Strafverfahren wegen des Widerstandes, der Bedrohung und der Beleidigungen gegen ihn ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.