SEK Einsatz in Hagen

In einem Mehrfamilienhaus in der Hagener Straße gab es am Vormittag einen größeren Polizeieinsatz - für den Zugriff war das Spezialeinsatzkommando (SEK) angerückt. Sie stießen die Tür auf und zündeten eine Blendgranate. Zwei Personen wurden im Anschluss in Handschellen von der Kriminalpolizei abgeführt. Anschließend wurde die Wohnung von den Ermittlern durchsucht.

Details zum Einsatz wollen die zuständige Polizei Dortmund und Staatsanwaltschaft Dortmund im Laufe des Tages veröffentlichen.

WIR BERICHTEN NACH!