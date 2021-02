Am Dienstag zwischen 15 und 15.45 Uhr wurde ein Roller auf der Eckeseyer Straße von Unbekannten in die Volme geworfen. Eine 36-Jährige war mit ihrem Hund spazieren gegangen und hatte das Fahrzeug im Wasser im Bereich der Fußgängerbrücke entdeckt.



Mit Hilfe der Feuerwehr Hagen wurde der Roller geborgen. Er war erheblich beschädigt, ein Versicherungskennzeichen befand sich ebenfalls nicht mehr am Kleinkraftrad. Der Roller wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Beamten konnten das Fahrzeug trotz des fehlenden Kennzeichens seinem 78-jährigen Halter zuordnen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls - wie und wann es zu diesem kam und warum der Roller stark beschädigt in den Fluss geworfen wurde ist zurzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02331-986 2066 zu melden.