Am Sonntag, 22. Dezember fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen9 Uhr in die Frankfurter Straße. Dort randalierte ein Mann vor einem Kiosk.

Der 39-Jährige lief bei Eintreffen der Beamten auf der Fahrbahn herum. Der Randalierer war den Polizisten bereits bekannt und sollte durchsucht werden.

Begleitet mit einem großen Repertoire an Beleidigungen versuchte der Hagener, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Dabei spuckte er einer Beamtin gezielt in das Gesicht. Der 39-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.

Auf dem Weg dorthin trat er um sich und versuchte die Ordnungshüter mit Kopfstößen zu treffen und bedrohte sie mehrfach. Es gelang ihm, einen Polizisten leicht zu verletzen, der aber dienstfähig blieb. Im Gewahrsam beleidigte er nicht nur die dort eingesetzten Beamten, sondern auch die hinzugerufene Richterin. Der Randalierer muss jetzt mit mehreren Anzeichen rechnen.