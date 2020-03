Am Montagmorgen, 9 Uhr, erhielt die Polizei einen Einsatz nach Hohenlimburg. An einem Haus am Fuße des Hohenlimburger Schlosses entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, zwei Fahrräder.



Die Fahrzeuge waren im hinteren Teil eines Carports, der als Schuppen dient und nicht verschlossen war, abgestellt. Die Räder waren nicht durch Fahrradschlösser gesichert. Es handelt sich um zwei Mountainbikes im Gesamtwert von rund 4.000 Euro.

Die Polizei schrieb die Zweiräder zur Fahndung aus. Hinweise können unter Tel. 02331-986-2066 weitergegeben werden.