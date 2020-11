Am Dienstag, 3. November, fuhr ein Unbekannter einen 20-jährigen Fußgänger an und flüchtete anschließend.



Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein Hagener sein Fahrzeug gegen 1.15 Uhr in der Alleestraße. Als er sein Fahrzeug verließ und beabsichtigte die Fahrbahn zu Fuß zu überqueren, wurde er dabei von einem Fahrzeug angefahren. Durch den Unfall stürzte der Mann auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht am Bein. Der Autofahrer flüchtete anschließend ohne sich nach dem Wohlbefinden des Fußgängers zu erkundigen.

Dieser konnte lediglich angeben, dass es sich um ein graues Fahrzeug ohne eingeschaltete Beleuchtung gehandelt habe. Der 20-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzung in einem Hagener Krankenhaus behandelt.

Das Verkehrskommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 02331-986 2066 zu melden.