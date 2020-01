Auch im vierten Jahr in Folge freut sich das Freilichtmuseum Hagen über wachsenden Besucherzuspruch. Mit 138.011 Besucher kamen annähernd 3.500 Besucher mehr als 2018 (134.463). Zu dieser Zahl trug auch der Romantische Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende bei, der bei strahlendem Wetter sehr gut besucht war.

In der eigentlichen Saison vom 1. April bis 31. Oktober gab es wetterbedingt allerdings einen leichten Rückgang der Besucherzahlen. Gründe waren ein verregnetes Herbstfest mit 3.000 Besucher weniger als bei der vergleichbaren Veranstaltung 2018 sowie das schlechte Wetter Anfang Oktober. Gegen Ende der Saison hin stieg bei ruhigem und schönen Herbstwetter das Interesse am Museum und seinen Angeboten wieder deutlich an.

Besonders hohe Besuchszahlen verzeichnete das Freilichtmuseums Hagen bei seinen fast 130 Veranstaltungen, darunter einigen Großveranstaltungen. Den besten Tagesbesuch - neben dem Weihnachtsmarkt - verzeichnete das Museum mit 4.900 Personen am 1. Mai zum Treckertreffen, hinzu kamen weitere Veranstaltungen wie Querbeet und das Kinderfest sowie die Oldtimerpräsentationen. Eine besondere Veranstaltung bildete zudem das "Internationale Jungschmiedetreffen" im August, als Schmiede aus mehreren europäischen Ländern in den historischen Schmieden des Freilichtmuseums Hagen gemeinsam das Modell eines Hammerwerks erarbeiteten. "Das

Freilichtmuseum Hagen erarbeitet jede Saison neben seinen Ausstellungen zu unterschiedlichen Inhalten verschiedenste Veranstaltungen - bei diesem umfassenden Angebot ist für jeden Geschmack und jedes Interesse etwas dabei", sagt Rüschoff-Parzinger.