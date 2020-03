Heavy Metal gibt es am Freitag, 13. März, um 20 Uhr auf die Ohren. Denn dann rocken "Null Positiv", "Saphenous" und "Insanity Moments" den Werkhof in Hohenlimburg.



Fette Gitarrenriffs und krasse Drums treffen auf eine Frontsängerin, die von einem gänzlich anderen Stern erscheint. Growls und Screams wechseln souverän mit hartem Rockgesang oder gefühlvollsten ruhigen Tönen. Es scheint nichts zu geben was Sängerin Elli Berlin nicht mag oder kann. Außerdem hält der Abend eine ausgedehnter Autogrammstunde und einen großem Merchartikelverkauf bereit. Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro, an der Abendkasse beträgt der Eintritt 18 Euro.