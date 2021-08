Wie in der Vorankündigung des Events bereits vermutet, war das "Große Summer Spezial" der Jammin’Lounge auf dem Platz der Kulturen, neben der Lindenbrauerei in Unna, ein voller Erfolg. Der über die Landesgrenzen hinaus international bekannte Ausnahmemusiker Michael Meier aus Unna, bewies als Organisator und Leiter der Jammin’Lounge mit der Zusammenstellung der Band für sein "Summer Spezial 2021", mal wieder ein gutes Händchen. Rund 300 Besucher (Ausverkauft) verfolgten eine Musik-Show, die mit Spitzenmusiker/innen bestückt war.

Das Video zeigt gut 20Min. vom Konzert mit kurzen Interviews: Musiker & Organisator Michael Meier, Jini Meyer und Kathy Kelly.

Endlich ist es soweit, das Gesicht und die Stimme von LUXUSLÄRM ist zurück. Die ehemalige Frontfrau von "Luxuslärm", Sängerin Jini Meyer, die in diesem Jahr nach zweijähriger Pause mit ihrer Solo-Karriere durchstarten will, präsentierte eindrucksvoll einige Songs ihrer eigenen neu aufgenommenen Lieder. Mit deutschen Texten, die von gewonnener Freiheit, wilder Liebe und bedingungsloser Freundschaft, aber auch von den erlebten Schattenseiten des Lebens erzählen.

Die zierliche Frau mit einer Riesenstimme und Power meldete sich in Unna eindrucksvoll zurück!

Eine weitere vorzügliche Stimme verzauberte die Besucher an der Lindenbrauerei. Sie wird als die gute Seele und der musikalische Kopf der "The Kelly Family" bezeichnet. Mit einer Stimme und einer Musikalität die ihres Gleichen sucht. Kathy Kelly nahm bei jedem ihrer Songs das Publikum mit. Die Musikerin & Produzentin überzeugte bei ihrem Auftritt alle Besucher.

Mit ihrer geplanten Tour im nächsten Jahr unter dem Motto: "UNTER EINEM HIMMEL" tourt sie mit Jay Alexander quer durch Deutschland mit über 30 Konzerten, meist auftretend in Gotteshäusern.

Zwischen den exzellenten Frontfrauen trat der Top-Sänger Mirko Bäumer, einer der neuen Gesichter der legendären Kölner Band die "Bläck Fööss", auf. Die kräftige oder zuweilen mal melancholische Stimme, die dem ehemaligen Frontmann von Queen Freddie Mercury zum verwechseln ähnelt und seine authentische Ausstrahlung, sind inzwischen zum Markenzeichen geworden. Mirko Bäumer erkannte, dass sich gecoverte Songs der Gruppe Queen für seine Solo-Auftritte besonders gut eignen. Das Publikum in Unna war von seinen Darbietungen ebenso begeistert. Vielen viel ein Sitzenbleiben auf den Stühlen sichtlich schwer. Es wurde fleißig gestanden, mitgeklatscht und gesungen.

Doch den besten Sänger/innen nutzt es wenig, wenn nicht auch die Begleitband aus professionellen Spitzenmusikern besteht, wie am Mittwochabend auf dem Platz der Kulturen in Unna. Ob Henrik Oberbossel an der Guitar, mit unglaublichen melodisch oder rhythmisch prägnanten Guitar Riffs oder Freddi Lubitz am Bass, mit atemberaubender Virtuosität und einem ganz eigenen Groove-Stil. Andreas Recktenwald an den Keys spielte schnelle Läufe oder Arpeggios mit schwierigsten Passagen wie im Schlaf. Er wurde von Frau Kelly schon während des Spiel als "Professor" bezeichnet. Heiko Braun bespielte das Schlagzeug mit dem gewissen Flow eines Profi-Drummers. Michael Meier an den Percussion hat die Fähigkeit sich in die Musik hineinzufühlen. Der international auftretende Musiker beherrscht seine Instrumente wie kaum ein anderer, mit unglaublichem Taktgefühl und für den Song zu spielen.

Die rund 300 Besucher hatten ihren Spaß und beste Unterhaltung. Sie wollten mit vereinten Zugabe-Rufen die Musiker/innen am Ende der Vorstellung des "Summer Spezial 2021" gar nicht mehr von der Bühne lassen. Am Ende traten sie, mit einem sehr zufriedenen Gefühl bei diesem Konzert dabeigewesen zu sein, ihren Heimweg an.