Für viele Hagener ist die traditionelle „Blau unterm Baum“ Veranstaltung in der Innenstadt am Tag vor dem Heiligen Abend Pflicht. Die Hagen-Agentur und die Citygemeinschaft übernehmen die Ausrichtung.

Zur Freiluft-Zusammenkunft ab 18 Uhr erwarten die Veranstalter bei trockenem Wetter über 2000 Menschen rund um die Ecke Elberfelder Straße/ Hohenzollernstraße. „Am Konzept wird sich nichts ändern – die Tradition bleibt erhalten“, so Citymanager Wladimir Tisch. Hinter der Theke stehen die lokalen Einzelhändler. Die Erlöse fließen weiterhin in die Anschaffung der Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt.

Der Weihnachtsmarkt hat bis 20.30 Uhr geöffnet - mit Option auf Verlängerung - Ausschankbetriebe bis 22 Uhr. Die Party rund um den Bierwagen in der Elberfelder Straße geht bis 24 Uhr.

Anlässlich der bevorstehenden „Blau unterm Baum“-Feierlichkeiten hat die Stadt Hagen von Montag, 23. Dezember, 18 Uhr, bis Dienstag, 24. Dezember, 3 Uhr, für einen bestimmten Bereich der Hagener Innenstadt wie in den Vorjahren ein Glasverbot erlassen.

Die räumlichen Grenzen dieses Glasverbots verlaufen von der Karl-Marx-Straße über die Elberfelder Straße bis zur Kampstraße, von dort zur Hochstraße bis zum Bergischen und Märkischen Ring, über die Potthof-, Holzmüller- und Grashofstraße bis zur Körnerstraße und schließlich wieder zur Karl-Marx-Straße.