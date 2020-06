„Mit dem Rüstzeug, das Sie sich in den vergangenen Jahren bei uns angeeignet haben, stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten in unserer Stadtverwaltung offen. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie übernehmen konnten und Sie sich für die Stadt Herdecke als Arbeitgeber entschieden haben.“ Mit diesen Worten gratulierte Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster den beiden frisch gebackenen Verwaltungsfachangestellten Sandra Vogtmann und Katrin Gierus. Beide haben in der vergangenen Woche nach dreijähriger Ausbildungszeit ihre Prüfungen mit tollen Noten bestanden.

Mit Katrin Gierus hat erstmalig eine junge Mutter die Ausbildung in Teilzeit bei der Stadt Herdecke absolviert. „Ich bin sehr glücklich, dass ich die Ausbildung neben meiner Mutterrolle so gut gemeistert habe. Es war stressig aber absolut machbar“, berichtet Gierus. „Ausbildung wird bei uns groß geschrieben“, macht Bereichsleiter Dennis Osberg deutlich. Mindestens sechs Auszubildende sind immer zeitgleich im Hause. „Sie haben nicht nur uns von Ihren Qualitäten überzeugt, sondern dienen auch als positives Beispiel und Werbung für unsere Stadtverwaltung als Ausbildungsbetrieb“, so Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster.

Katrin Gierus arbeitet nun für das Jugendamt. Sandra Vogtmann unterstützt das Sozialamt. Die Stadt Herdecke bietet neben der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten / zum Verwaltungsfachangestellten auch ein duales Studium als Bachelor of Laws an. Interessierte können sich bei Ausbildungsleiter Carsten Möller vom Personalamt unter der Tel. 02330 - 611228 oder per Mail an carsten.moeller@herdecke.de melden. Infos gibt es auch auf der städtischen Homepage unter www.herdecke.de.