Im Spiel „Hagen 1888“ viel über lokale Sehenswürdigkeiten lernen Zur Feier von Hagens 275. Jubiläum hat der bekannte Spieleautor Martin Schlegel das Würfelspiel „Hagen 1888“ entwickelt. Grundlage des Spielplans ist der Stadtplan von Hagen aus dem Jahr 1888. Gemeinsam kann sich die ganze Familie in Hagens Geschichte begeben und viel über bekannte Sehenswürdigkeiten lernen. Ab sofort können Interessierte das Hagen-Spiel in verschiedenen Verkaufsstellen in Hagen erwerben.



Die Spieler starten auf der Springe und begeben sich von dort aus auf ihren Weg durch die Stadt. So können sie insgesamt zwölf Gebäude besuchen, über die sie zugleich viel Wissenswertes erfahren. Dabei lernen die Teilnehmer zum Beispiel, dass am Ort des heutigen Theaters Hagen im Jahr 1888 das Städtische Krankenhaus zu finden war. Mit der richtigen Würfelzahl, Geschick und Risikobereitschaft geht es darum, möglichst viele Punkte einzusammeln. Das Hagen-Spiel kommt mit einer kurzen Regel aus und ist daher schnell erklärt.

Jubiläums-Logo: Gewinner erhalten „Hagen 1888“. Im September 2020 hatten alle Hagenerinnen und Hagener die Möglichkeit, für das Logo zum Stadtjubiläum abzustimmen. Unter allen Teilnehmern wurden vier Exemplare des Spiels verlost. Die vier Gewinner erhalten nun ihren Gewinn zum Verkaufsstart.

„Hagen 1888“ ist zum Preis von 5 Euro erhältlich. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Verkaufsstellen derzeit noch begrenzt. Aktuell kann das Spiel in folgenden Buchhandlungen in der Hagener Innenstadt erworben werden: Thalia, Elberfelder Straße 31; Lesen & Hören, Dahlenkampstraße 2 sowie in der Buchhandlung am Rathaus, Marienstraße 5-7. Als weitere Einrichtungen sollen künftig die Touristinformation HAGENinfo, die Theaterkasse Hagen, die Stadtbücherei auf der Springe sowie die Stadtteilbüchereien Haspe und Hohenlimburg hinzukommen.

Mehr Informationen rund um das Hagener Stadtjubiläum erhalten Interessierte auf der Internetseite www.hagen.de.