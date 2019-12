Der Elektrofachmarkt Euronics Berlet veranstaltete im Dezember in der Filiale Hagen-Hohenlimburg ein Backevent mit fünf Kindern der KiTa Abenteuerland Fley bei dem die Kinder in die „Kunst“ des Plätzchenbackens eingewiesen werden.



Leonie, Lea, Sophia, Amelie, Mina hatten einen zuckersüßen Vormittag. Berlet stellte natürlich alles Notwendige zur Verfügung und übergibt der KiTa auch noch 180 Brotdosen. Auf dem Programm standen neben dem Backen und Dekorieren von Plätzchen eine Spritztour im eigenen Mini-Elektro-Mercedes für Kinder und spannende Suchspiele von kleinen Geschenken. Die Teigmenge war etwas zu großzügig bemessen, so dass anschließend noch ungefähr drei Kilo Plätzchenteig übrig blieben. Der Teig wurde noch von den Berlet-Mitarbeitern abgebacken, um sie hinterher an die Kunden und Mitarbeiter zu verteilen.