In der Friedrich-Harkort-Schule (FHS) sammelten die Schüler der Klasse 7a im Namen der Schülervertretung haltbare Lebensmittel, Weihnachtsleckereien sowie Babynahrung und Windeln für den Herdecker Brotkorb. Dessen Vorsitzende Irmingard Schewe-Gerigk stand hoch erfreut vor den prall gefüllten Körben, in denen sich zahlreiche Waren angehäuft hatten.

Dafür hatte vor allem die Klasse 7a gesorgt, die Flyer entworfen hat und durch alle Klassen gegangen ist, um kurz vor Weihnachten die Spendenbereitschaft ihrer Mitschüler zu aktivieren. Ihr Einsatz hat sich gelohnt. Diesmal konnten so viele Spenden gesammelt werden, dass der übliche große Sammelkasten, der bereits in den letzten Jahren aufgestellt wurde, nicht ausreichte. „Wir bedanken uns bei allen Mitschülern, unseren Lehrern und dem Schulverein für die vielen tollen Spenden“, sagten die Klassensprecher der 7a, die sich bei der letzten SV-Sitzung dazu bereit erklärt hatten, das Projekt „Spenden für den Herdecker Brotkorb“ mit ihrer Klasse zu übernehmen.

Im Beisein der SV-Lehrerin Melanie Tritthart lobte Schulleiter Andreas Joksch die Initiative aus den Reihen der Jugendlichen und freute sich über die gut funktionierende Schulgemeinschaft, ohne die dieses Projekt nicht so erfolgreich gewesen wäre.