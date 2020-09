Dank eines großen Engagements über mehrere Jahre rund um die kommunale Energiewende kann sich die Stadt Hagen über die Auszeichnung mit dem „European Energy Award“ freuen. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz überzeugten etwa das erstellte „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) sowie der Masterplan „Nachhaltige Mobilität“, dessen Umsetzung schon seit zwei Jahren läuft. Als symbolische Anerkennung für die Hagener Leistungen verlieh die EnergieAgentur.NRW im Auftrag des Landeswirtschaftsministeriums und die Bundesgeschäftsstelle des „European Energy Award“ in der Stadthalle Soest den Preis an Christa Stiller-Ludwig, stellvertretende Leiterin des städtischen Umweltamts.



Vor der Auszeichnung ging es bei dem internationalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystem für Kommunen um die Fragen: in welchen Bereichen finden Klimaschutzaktivitäten statt und wie wirksam sind sie? Die Stadt Hagen absolvierte ein mehrjähriges Energiemanagementprogramm und erreichte bei den Anforderungen für den „European Energy Award“ ein gutes Ergebnis von 62 Prozent der möglichen Punkte. Die Stadt legte erneut ein gesamtstädtisches Konzept zur Anpassung an den Klimawandel vor und konnte auch mit dem „Integrierten Klimaschutzkonzept“ punkten. Eine große Rolle spielte, dass Hagen in der Stadtentwicklung und beim kommunalen Mobilitätsmanagement den Weg eines intensiven Beteiligungsprozesses verfolgt.

Darüber hinaus hat die Stadt mit dem Beschluss zum „Klimanotstand“, dem Klimaschutz eine besondere Priorität eingeräumt.