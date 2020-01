Der Januar zeigte die erwartete saisonale Verschlechterung der Arbeitsmarktlage.Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Hagen stieg um 579 auf 10.971. Die Arbeitslosenquote

erhöhte sich damit um 0,5 Punkte auf jetzt 10,9 Prozent. Vor zwölf

Monaten lag sie noch bei 9,5 Prozent.

„Wir sehen die übliche Januar-Entwicklung.Der Anstieg der Erwerbslosenzahl am Jahresanfang ist immer der höchste im ganzen

Jahr. Viele Arbeitsverhältnisse wurden zum Jahresende gekündigt oder waren

entsprechend befristet. Außerdem endeten die zweieinhalb- und dreieinhalbjährigen

Berufsausbildungen. Zusätzlich endete das Weihnachtsgeschäft für Handel,Logistik und Gastronomie“, so Maren Lewerenz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit sind sowohl die Arbeitslosenversicherung als auch die Grundsicherung betroffen. Leider haben wir in der Stadt Hagen inzwischen über 1.400 Arbeitslose mehr als vor einem

Jahr und das konjunkturelle Umfeld hat sich in den letzten Monaten nicht verbessert.

Die verhaltenen Erwartungen drücken stark auf die Arbeitskräftenachfrage.

Hoffnung gibt hingegen die positive Entwicklung bei der sozialversicherungspflichtigen

Beschäftigung.“

Gesamteinschätzung



Der Hagener Arbeitsmarkt ist weiterhin robust. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar entspricht der jährlich wiederkehrenden saisonalen Entwicklung. Die hohen Zugänge im Anschluss an eine Erwerbstätigkeit sind typisch für einen Januar. Auch liegt der aktuelle Anstieg mit 5,6 Prozent noch im Landesdurchschnitt. Viel hängt kurzfristig davon ab, ob sich noch der „richtige“ Winter einstellt.

Der Februar könnte nach allen Erfahrungen aus saisonalen Gründen nochmals leicht steigende Erwerbslosenzahlen in Hagen bringen.