„Sichtbar sein“ – unter diesem Motto stehen die Hagener Aktionen zum diesjährigen Internationalen Frauentag am 8. März. Im Vorfeld dieses Tages findet am Samstag, 7. März, von 11 bis 17 Uhr die Veranstaltung „Frauen-Info-Tag“ des Hagener Frauen Netzwerkes auf der Aktionsfläche der Volme-Galerie sowie im dort ansässigen Ladenlokal „Hinsehen“ statt.



An 16 Informationsständen präsentieren sich verschiedene Institutionen wie Beratungsstellen, Kulturvereine, Kirchengemeinden, Parteien und Vereine. Die Möglichkeit zum persönlichen Austausch vermittelt das Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Dazugehörens. Im Ladenlokal „Hinsehen“ wird für die Besucher ein kostenloses Buffet angeboten. Für Kinder gibt es eine Spielecke sowie eine Malaktion.

Gruppen, die in Hagen Interessen von Frauen in vielfältiger Weise aufgreifen und vertreten, haben sich zum Hagener Frauen Netzwerk zusammengeschlossen und werden von der Gleichstellungsstelle der Stadt koordiniert. Das vergangene Jahr brachte mit regelmäßigen Treffen eine intensivere Zusammenarbeit der Akteurinnen des Netzwerkes in Gang und bietet eine bunte Angebotspalette. Erst kürzlich wurde ein einheitliches Logo auf den Weg gebracht. Mit diesem Logo treten die Netzwerkerinnen beim „Frauen-Info-Tag“ als starke Gemeinschaft auf, zeigen ihre Arbeit sowie ihr Engagement und werden dadurch „sichtbar“.

Der Internationale Frauentag erinnert daran, dass auch 101 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts noch viel zu tun ist, um die im Grundgesetz festgeschriebene Gleichberechtigung in der Praxis umzusetzen. Deshalb sollen auch diejenigen „sichtbar sein“, die sonst nicht im Fokus stehen: Frauen, denen durch die Sorge für Familienangehörige die Möglichkeit zur Teilnahme am öffentlichen Leben fehlt; Frauen, die in finanziell schwierigen Verhältnissen leben müssen und Frauen, die ihre Wünsche kaum artikulieren würden, weil sie es nicht gewohnt sind, danach gefragt zu werden.