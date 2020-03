Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat am wegen der Verbreitung der Corona-Infektionen sämtliche Veranstaltungen in allen seinen Einrichtungen ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Das betrifft Tagungen, Führungen, Messen oder Vorträge in allen 18 Museen, 27 Kliniken, 35 Förderschulen und anderen Einrichtungen. Darüber hinaus wurden bereits sämtliche Museen des LWL bis zum 20. April (einschließlich) für Besucher geschlossen bleiben.

Das Freilichtmuseum Hagen sollte bereits Anfang April aus dem Winterschlaf erwachen. Ein großes, kreatives Mitmachangebote für die Osterferien wurde erarbeitet und angekündigt. Jetzt bleiben die Fachwerkhäuser und Werkstätten im Mäckingerbachtal werden nun auch bis zum 20. April geschlossen bleiben.

Die für den 25. März geplante LWL-Landschaftsversammlung wird ebenfalls verlegt.

"Wir wollen unseren Beitrag leisten, die Verbreitung des Virus einzudämmen und bitten um Verständnis für diese drastische Maßnahme", so LWL-Direktor Matthias Löb. Welche Termine nachgeholt und verschoben werden, würden die Verantwortlichen im Moment klären. Insgesamt hat der LWL in Westfalen-Lippe rund 200 Einrichtungen.