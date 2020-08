Gerade für Familien mit Neugeborenen und Kleinkindern hat die Coronakrise den gewohnten Alltag nachhaltig verändert. Das zeigen eindeutig die Auswertungen der "Frühen Hilfen". Die Aktivitäten mit dem Kind und der Austausch mit anderen Eltern und Familien sind immer noch stark eingeschränkt und eine Teilnahme an Gruppenangeboten (Stillgruppen, Eltern-Kind-Gruppen, Eltern-Kind Cafés, Krabbelgruppen u.a.) derzeit nur eingeschränkt möglich. Viele Fragen der Eltern, die sonst auch durch die Fachkräfte in den Gruppenangeboten beantwortet werden, bleiben oft unbeantwortet.



Die „Frühen Hilfen“ in Wetter möchten Eltern mit ihren neugeborenen Kindern und Kindern bis zum dritten Lebensjahr in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen.

Durch eine Anpassung der Gruppenangebote an die derzeitige Situation können ab der kommenden Woche zwei Eltern-Kind-Gruppen mit vorheriger Anmeldung starten. Infos erhalten Eltern über den Fachdienst Jugend, Elvira Ahlburg-Lemke, Tel. 02335-840354, elvira.ahlburg-lemke@stadt-wetter.de, oder Annika Larisch, Tel. 02335-840362, annika.larisch@stadt-wetter.de. Seit Beginn der Corona-Pandemie konnten die Willkommensbesuche für Familien mit Neugeborenen, die in der Regel fünf bis acht Wochen nach der Geburt eines Kindes erfolgen, nicht mehr im persönlichen Kontakt über Hausbesuche stattfinden.

Die Willkommenstasche wurde entsprechend dem ausdrücklichen Wunsch der Eltern an der Haustür überreicht. Ein Termin für die Übergabe der Willkommenstasche wird jetzt, wie in der Vergangenheit, im Willkommensanschreiben des Bürgermeisters verbindlich mitgeteilt. Eltern entscheiden, ob sie das Angebot annehmen möchten.

Ebenso besteht auch die Möglichkeit, mit den Mitarbeiterinnen der „Frühen Hilfen“ per Mail oder telefonisch einen Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren. Der persönliche Kontakt kann sowohl im Freien, zum Beispiel auf dem Balkon, auf einem Spielplatz oder in den Räumlichkeiten des Fachdienstes Jugend und selbstverständlich unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften stattfinden.

Die Mitarbeiterinnen stehen den Eltern für alle Fragen rund um das Zusammenleben mit einem Säugling und/oder Kleinkind selbstverständlich auch per Mail und telefonisch zur Verfügung.