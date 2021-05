In Hagen kann man jetzt auch BWL studieren. Das ist vielleicht die wichtigste Nachricht mit Blick auf die Erweiterung des Studienangebotes der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen. Zum kommenden Wintersemester kann man sich erstmals für den beliebtesten Studiengang Deutschlands einschreiben. Zusätzlich geht mit International Business Administration eine internationale Variante an den Start. Abgerundet wird das neue Angebot durch den Masterstudiengang Informatics and Business.

Die Fachhochschule Südwestfalen erweitert ihr Studienangebot am Standort Hagen. Zum kommenden Wintersemester starten die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre B.Sc., International Business Administration B.Sc. sowie Informatics and Business M.Sc. Alle drei Studiengänge gehören zum Fachbereich Technische Betriebswirtschaft. Dessen Dekan Prof. Dr. Stefan Böcker freut sich auf die Neuzugänge: „Das ist eine sehr gut durchdachte Erweiterung, die zum richtigen Zeitpunkt kommt. BWL ist ein absoluter Klassiker mit ungebrochener Zugkraft. Informatics and Business erweitert unser bisheriges Masterangebot und ermöglicht zudem einen Doppelabschluss. Außerdem setzen wir mit den neuen Studiengängen gezielt auf die Internationalisierung unseres Angebots“, so der Dekan.

Besonders im Fokus steht der Start des Klassikers. BWL ist zwar nicht neu, neu ist aber, dass man in Hagen BWL studieren kann. Studiengangskoordinator Prof. Dr. Klaus Thunig ist vom Konzept des neuen Studiengangs überzeugt. „In den höheren Semestern kann man zwischen zwei Vertiefungsrichtungen wählen, Marketing & Vertrieb oder Jahresabschluss & Finanzierung. So besteht für alle Studierenden die Möglichkeit, den Studienverlauf nach den eigenen Neigungen zu gestalten", so Thunig.

Insbesondere für Studierende, die später im Ausland arbeiten möchten, ist der Studiengang International Business Administration, kurz IBA, die beste Wahl. „Ein Jahr an einer ausländischen Partnerhochschule ist dabei im Verlauf vorgesehen, und sogar ein zusätzlicher Abschluss von einer ausländischen Hochschule ist möglich", so Prof. Dr. Klaus Thunig, der selbst fast 20 Jahre im Rahmen seiner vorherigen beruflichen Tätigkeiten in Fernost und Lateinamerika gelebt hat. „Eine internationale Karriere eröffnet eine Vielzahl von beruflichen und privaten Chancen, und unser Studiengang bereitet unsere Studierenden zielgerichtet darauf vor", berichtet Thunig aus Erfahrung.

Mit dem Studiengang Informatics and Business eröffnet sich ein zukunftsweisender und interdisziplinärer neuer Weg. Studierende haben hier die Möglichkeit, sich in neuen Feldern der Digitalisierung und Vernetzung, wie Industrie 4.0, künstliche Intelligenz oder IoT, international hervorragend weiterzubilden. Studiengangskoordinator Prof. Dr. André Coners freut sich über den neuen Masterstudiengang: „Er vermittelt die wichtigsten Zukunftskompetenzen aus Informatik und Betriebswirtschaftslehre in einer praxisbezogenen Art und Weise“.