Mitten in der Corona-Krise haben Bürger aus Haspe einen Zentner Briefmarken für die Werkstatt für behinderte Menschen der Ev. Stiftung Volmarstein gespendet.



Die Unterstützung kommt zur rechten Zeit, denn viele Beschäftigte dürfen noch nicht wieder in die Werkstatt kommen. Deshalb werden sie zuhause betreut.

„Die Aufarbeitung der Briefmarken gehört zu den Tätigkeiten, die unsere Leute in den eigenen vier Wänden verrichten können“, erklärt Produktionsleiter Lars Ahlborn, „das ist wie mobiles Arbeiten.“ Die Beschäftigten schneiden die Briefmarken aus. Anschließend sortieren sie die Marken. Am Ende werden die Postwertzeichen an Händler oder Sammler verkauft.

Organisator der Hasper Sammelaktion ist seit über 20 Jahren Manfred Schürmann. Die Werkstatt freut sich, wenn zum Beispiel Privatpersonen, Firmen oder Behörden abgestempelte Briefmarken in einem Karton sammeln, um sie zu spenden.

Auch ausrangierte Briefmarken-Alben werden angenommen. Infos unter Tel. 02335-6393720. oto: Ev. Stiftung