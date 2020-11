Das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, die Heinrich-Heine-Realschule und die Wilhelm-Busch-Schule haben ihren Schulbetrieb zeitweise in den Distanzunterricht verlagert. Aufgrund unterschiedlicher Coronafälle, die mit der Schule in Verbindung stehen, befinden sich zahlreiche Lehrkräfte in Quarantäne, so dass ein Präsenzunterricht nicht aufrechterhalten werden kann.



Am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg findet zunächst voraussichtlich bis zum 20. November kein Unterricht im Schulgebäude statt, an der Heinrich-Heine-Realschule voraussichtlich bis zum 27. November.

An der Wilhelm-Busch-Schule konnte aufgrund von Quarantänemaßnahmen gestern und heute kein Präsenzunterricht stattfinden. Wie es dort nach dem Wochenende weitergeht, entscheidet die Schule in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Schulamt in den kommenden Tagen.

Die betroffenen Einrichtungen stehen im Austausch mit der Stadt Hagen sowie der Bezirksregierung Arnsberg. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern werden über das weitere Vorgehen informiert.