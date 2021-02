Die VHS Witten/Herdecke und die VHS in Hagen bietet in nächster Zeit spannende Online-Kurse an.

VHS-Hagen

Social-Media-Marketing: Um das erfolgreiche Werben über die sozialen Netzwerke dreht sich ein Online-Kurs der Volkshochschule Hagen (VHS) am Samstag, 20. Februar, von 14 bis 17 Uhr. Die Teilnehmer erfahren, wie sie gezielt Kunden über die Social-Media-Kanäle, beispielsweise Facebook und Instagram, ansprechen und wie sie ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen können. Gerade die sozialen Netzwerke bieten auch für kleinere Unternehmen große Möglichkeiten, sich am Markt zu positionieren und nachhaltig Käufer oder Klienten zu generieren. Um an dem Online-Angebot mit der VHS-Cloud teilzunehmen, sind ein Computer, Laptop oder Tablet mit Mikrofon und Sound-Ausgabe sowie eine Internet- oder WLAN-Anbindung notwendig. Der Zugangs-Code zur Cloud wird nach der Anmeldung mitgeteilt. Anmeldeschluss für den Online-Kurs mit der Nummer 4351VC ist am Donnerstag, 18. Februar.

Bewegungskunst Qi Gong kennenlernen: Wer die chinesische Bewegungskunst Qi Gong kennenlernen möchte, ist bei einem Online-Kurs der Volkshochschule Hagen (VHS) ab Mittwoch, 10. Februar, um 17.20 Uhr genau richtig. Das Angebot richtet sich vor allem an Anfänger. Insgesamt sind sieben Termine geplant. Qi Gong ist eine Methode, mit der die Gesundheit aus eigener Kraft erhalten oder wiederhergestellt werden kann. Dabei lässt sich auch die mentale und vitale Energie aktivieren und pflegen. Während des Kurses arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwa daran, Beschwerden und Blockaden zu lösen. An dem Online-Angebot können Interessierte von zuhause aus teilnehmen. Informationen zur Anmeldung der Kurse erhalten Interessierte beim der VHS unter Tel. 02331/2073622 oder auf der Internetseite www.vhs-hagen.de.

VHS Witten/Herdecke

Evolution biologischer Ästhetik: Die 1995 mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Biologin Christiane Nüsslein-Volhard zeigt in ihrem Online-Vortrag am Donnerstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr, welche Funktionen visuelle Attraktion bei Tieren besitzt und erläutert, wie es zur Ausbildung von Farben und Mustern an der Körperoberfläche kommt. Erst in jüngster Zeit ist es gelungen, die molekulargenetischen Mechanismen zu entschlüsseln, die zur Farbproduktion und -verteilung führen. Die Veranstaltung, die in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft stattfindet, wird als Livestream in der Reihe vhs.wissen live über die Kommunikationsplattform Zoom übertragen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Japanisch für Anfänger: Dieser Onlinekurs richtet sich an Anfänger, die keine Vorkenntnisse in der japanischen Sprache haben. In kleiner Gruppe erlernen die Teilnehmer schrittweise die Grundlagen der japanischen Grammatik und die japanische Silbenschrift Hiragana und Katakana. Der Onlinekurs beginnt am Dienstag, den 9. Februar, und findet an sieben Terminen jeweils von 17 bis 18.30 Uhr statt.

Niederländisch für Anfänger: In diesem Onlinekurs lernen die Teilnehmer in einer kleinen Gruppe die Grundlagen der niederländischen Sprache: Insbesondere werden die Begrüßung und Vorstellung, die Zahlen, das Einkaufen oder der Restaurantbesuch geübt. Der Kurs findet mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr und beginnt am 10. Februar.

Französisch-Konversation: Sprachen lernt man durch Sprechen. Teilnehmer, die ihre Konversationskenntnisse auf dem Niveau B1 erweitern wollen, sind in diesem Französisch-Onlinekurs genau richtig. Ziel ist es, die praktischen Sprachfähigkeiten auszubauen und sich in beliebigen Zusammenhängen sicher ausdrücken zu können. Der Kurs beginnt am Freitag, den 12. Februar, und findet an 15 Terminen jeweils von 10.30 bis 12 Uhr statt. Anmeldungen und weitere Infos unter Tel. 02302/5818610 oder www.vhs-wwh.de.