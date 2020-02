Girls' und Boys' Day an der Fernuniversität Hagen. Warum sind Jungs gut in Mathe und wieso stehen Mädchen auf Rosa? Was macht eigentlich ein Sportpsychologe? Antworten auf diese Fragen und Blicke hinter die Kulissen gibt es am Donnerstag, 26. März, beim Girls' und Boys' Day an der Fernuniversität. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Fernuniversität bietet ein Programm für Mädchen und Jungen ab Klasse fünf an. Empfohlen werden die Angebote insbesondere für die Klassen sieben und acht. Von 9 bis 14 Uhr wird den Schülern ein Rahmenprogramm auf dem Campus an der Universitätsstraße geboten. Nach der Begrüßung im Seminargebäude der Fernuniversität beginnt das Programm in den Gruppen, zum Beispiel in der Bibliothek, in der Fakultät für Mathematik und Informatik, in der Verwaltung und im Logistikzentrum. Vor der Abschlussrunde ist ein Mittagessen in der Mensa geplant.

Am Girls' und Boys' Day lernen Mädchen und Jungen Ausbildungen und Studienfächer kennen, die immer noch durch Geschlechterklischees geprägt sind. An diesem Tag können sich Mädchen zum Beispiel in naturwissenschaftlich-technischen Berufen umsehen, und Jungen erhalten unter anderem Einblicke in Verwaltungen sowie soziale, erzieherische und gesundheitliche Bereiche.