„Wetter kauft ein“: So heißt das neue Online-Unternehmensportal für Wetter (Ruhr) – eine Art digitales Schaufenster für Einzelhändler, Gastronomen und Unternehmen in der Harkortstadt.



„Wir wollen das regionale Kaufen stärken und mit einem Blick zeigen, was die Unternehmen hier vor Ort alles für die Menschen in Wetter zu bieten haben. Ein prima Projekt“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. Gerade in den Zeiten der Pandemie, die sehr schwierig für Unternehmen, Gastronomen und Einzelhändler, wolle die Stadt dazu beitragen, „Ideen zu liefern, wie man die Situation verbessern kann“, so Hasenberg weiter. Gerade die Pandemie habe den Trend der Menschen verstärkt, im Internet ein zukaufen. Das gehe zu Lasten des örtlichen Handels.

Hier setzt nun das Onlineportal „Wetter kauft ein“ an. Unter der Webadresse www.wetter-kauft-ein.de präsentieren sich Unternehmen, Gastronomen und Einzelhändler aus Wetter, unterteilt nach den Ortsteilen Alt-Wetter, Volmarstein, Wengern und Esborn/Albringhausen sowie nach Branchen. Diese reichen von Einzelhandel und Gastronomie über Industrie, Handwerk und Versicherung über Bildung, Kultur und Gesundheit bis zu Energie, Umwelt und Telekommunikation.

„Die Unternehmen haben die Möglichkeit, sich auf dieser Seite zu präsentieren, aktuelle Angebote zu posten, Öffnungszeiten und Kontaktdaten zu nennen und auf ihre Homepages zu verlinken“, erklärt Lothar Ulbrich von der heimischen Markom Werbeagentur, der dieses Portal in Zusammenarbeit mit der Stadt Wetter entwickelt hat. Langfristig soll das Unternehmensportal dann beim Stadtmarketing angesiedelt sein. „Die Seite ist so angelegt, dass jeder Unternehmer sein Angebot selbst eintragen und auch selbst pflegen kann. Aber natürlich helfen wir auch denjenigen, die das nicht selber machen wollen. Zu den weiteren Service-Angeboten des Unternehmensportals gehören ein Veranstaltungskalender, Hinweise auf Parkmöglichkeiten und E-Ladestationen sowie ein Überblick über Schnelltest-Angebote und aktuelle Meldungen. Auch eine Newsletter-Anmeldung ist möglich. Lothar Ulbrich: „Wetter kauft ein ist eine Informationsplattform, die stetig erweitert wird. Wenn 50 bis 60 mitmachen, ist der Nutzen für alle groß.“ So sieht das auch Bürgermeister Hasenberg: „Das ist ein großer Marktplatz, auf dem man sich bestens präsentieren und Werbung für sein Unternehmen machen kann. Die Menschen können sich hier informieren und etwa mit den Einzelhändlern persönlich in Kontakt treten. Ich kann nur an alle appellieren: Nutzen Sie das!“ Gesponsert wurde das Unternehmensportal von der Sparkasse Gevelsberg Wetter, der AVU und dem Ruhrtal Center. Das Portal ist auch über die Startseite der städtischen Homepage unter www.stadt-wetter.de erreichbar.

Für alle Unternehmer, die noch nicht dabei sind, aber gerne bei „Wetter kauft ein“ mitmachen möchten, bietet die städtische Wirtschaftsförderung am Montag, 31. Mai, um 19 Uhr eine Online-Veranstaltung über Zoom an. Anmeldungen hierfür sind möglich per Mail an nicole.damaszek@stadt-wetter.de