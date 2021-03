Vom 15. bis 19. März ruft die Agentur für Arbeit Hagen gemeinsam mit ihren Partnern wieder zur „Woche der Ausbildung“ auf. Unter dem Motto „Zukunft braucht Ausbildung!“ steht erneut eine Woche mit Aktionen und Impulsen „pro Ausbildung“ bevor. Ziel ist es, den jungen Menschen und Arbeitgebern die Vorteile, Chancen und Möglichkeiten einer dualen Berufsausbildung aufzuzeigen.



„Viele junge Menschen werden schon in wenigen Monaten die Schule mit einem Abschluss verlassen und vor einer der wichtigsten Entscheidungen im Leben stehen: Dem Einstieg ins Berufsleben“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Die Pandemie hat bei vielen zu einer großen Verunsicherung geführt, weil die üblichen Beratungswege zeitweise verstellt waren und betriebliche Praktika fast vollständig ausfielen. Umso wichtiger ist es uns, aktuell auf

die bestehenden Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Denn ein Berufsabschluss ist und bleibt – das hat das letzte Jahr deutlich gezeigt – das wirkungsvollste Mittel gegen Arbeitslosigkeit.“

Die zentrale Aktion in diesem Jahr sind die Beratungstage "Perspektive Ausbildung" in Kooperation mit der agentur mark und dem Jobcenter Hagen. Am 17. und 18. März nehmen Beratungsfachleute gemeinsam mit ausbildungsinteressierten, aber unversorgten Jugendlichen telefonisch Kontakt zu einem Betrieb auf und vereinbaren einen Termin für ein Praktikum in den Osterferien. Läuft das Praktikum gut, stehen die Chancen auf einen Ausbildungsplatz auch ohne Bewerbungsmarathon

nicht schlecht. 135 Jugendliche haben sich hierfür angemeldet. Auch Langzeitpraktika und Einstiegsqualifizierungen können so vermittelt werden. Eine umfangreiche

Praktikumsstellenakquise ist im Vorfeld gelaufen, wird aber im Bedarfsfall auch noch

spontan an den Aktionstagen ausgeweitet. Im Ennepe-Ruhr-Kreis wird zusätzlich eine Ausbildungsstellen-Hotline geschaltet. Am 15. und 18. März werden in der Zeit von 8 bis 16 Uhr Fragen rund um das Thema Ausbildung beantwortet. Die Hotline ist unter 02302 / 929 450 zu erreichen. Zahlreiche Jugendliche haben vorab Listen mit dem gesamten aktuellen Ausbildungsangebot zugesandt bekommen. Bei Interesse an bestimmten Stellen erhalten sie die konkreten Stellenangebote.

Erneut geht es in der Woche der Ausbildung natürlich auch um die Ansprache der Betriebe. Zahlreiche Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte vom Arbeitgeber-Service und der Berufsberatung kontaktieren Unternehmen, um alle wichtigen Fragen rund um das Thema Ausbildung zu erörtern, zusätzliche Ausbildungsstellen zu gewinnen und Arbeitgebern passende Bewerberprofile vorzuschlagen.

Traditionell werden in der Woche der Ausbildung zwei in ihrer Ausbildungsleistung beispielhafte Unternehmen mit dem offiziellen „Zertifikat für Ausbildungsförderung der Bundesagentur für Arbeit“ geehrt. Das Zertifikat vergibt die Agentur für Arbeit in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis nur an jeweils ein Unternehmen im Jahr. Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen, können sich immer bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Hagen informieren. Termine für eine ausführliche telefonische oder virtuelle Beratung können unter der kostenlosen Tel. 0800 4 5555 00 vereinbart werden.

Unternehmen, die eine freie Ausbildungsstelle melden möchten, erreichen den

Arbeitgeber-Service kostenlos unter der Tel. 0800 4 5555 20.