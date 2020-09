Am Samstag, 12. September, ist es wieder so weit: die Wetteraner Händler laden zum abendlichen Moonlight-Shopping in die Innenstadt. Von 17 bis 22 Uhr sind alle Besucher eingeladen, durch die Innenstadt zu bummeln und die Angebote der Gewerbetreibenden zu nutzen.



Neben den Geschäften im Ruhrtal Center öffnen zum Beispiel auch wieder die Bücherstube Draht, Adelkind, Mode Cruse oder die Vinothek Christho ihre Türen. Die Gaststätte „Quelle“ beteiligt sich ebenfalls am abendlichen Shopping-Bummel und lädt auf ihrer großen Terrasse zu fruchtigen Cocktails und Grillspezialitäten ein.

Parallel findet auf der Kaiserstraße der sechste Mondscheintrödel statt. An über 40 Ständen wird es wieder ein buntes Angebot von Spielsachen über Hausrat und Bücher bis hin zu Kunst und Krempel geben. Alle Interessierten sind herzlich zum Stöbern und Verweilen eingeladen. Neben den Trödelständen gibt es für die Kleinen ein Kinderkarussell von Familie Auffermann, die auch süße Crepes in unterschiedlichen Varianten anbietet. Der FC Wetter ist mit einem Bierstand und verschiedenen Grillspezialitäten mit dabei. Natürlich müssen beim diesjährigen Trödelmarkt die allgemein geltenden Abstandsregelungen eingehalten und von allen Besucherinnen und Besuchern ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Weiterhin werden die Abstände zwischen den Ständen vergrößert und Möglichkeiten zur Desinfektion der Hände bereitgestellt, doch kann trotz dieser Auflagen nach Herzenslust getrödelt werden. Hierzu wird die komplette Kaiserstraße für den fließenden Verkehr gesperrt.