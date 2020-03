111 Sport-Talente hat Herdecke für das Sportjahr 2019 gebührend geehrt und gefeiert. Beim traditionellen Sportehrentag war der Werner Richard Saal gefüllt mit den Erfolgreichen, Trainern, Familie und Freunden. „Es freut mich ganz besonders, dass der Sport eine so wichtige Säule für Herdecke darstellt und ich unsere Sport-Asse heute persönlich kennenlernen darf“, begrüßte Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster die anwesenden Gäste.



„Auf Ihre außergewöhnlichen Ergebnisse und Erfolge im vergangenen Jahr können Sie stolz sein. Die Erfolge sind Ihnen sicherlich nicht in den Schoß gefallen. Harte Arbeit und viele Trainingsstunden sind notwendig gewesen, um so erfolgreich zu werden.“

Gemeinsam mit dem Stadtsportverbandsvorsitzenden Thomas Bieber gratulierte sie den Sportlern und überreichte Urkunden und Pokale an die Talente. Unter den zu Ehrenden waren Erfolgreiche aller Altersklassen und Sportarten vertreten. Geehrt wurden die Jubilare von abgelegten Sportabzeichen, Wassersportler, Fußballer, Handballer, Ringer und Taekwondokas.

Interessiert lauschten die Teilnehmer dem Vortrag des Sportpsychologen Sebastian Altfeld zu dem Thema „Fokus: Worauf man sich beim Wettkampf eigentlich konzentrieren sollte“.