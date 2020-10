Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Nach einem letzten gemeinsamen Austausch am Donnerstagvormittag zwischen Phoenix Hagen und dem Gesundheitsamt Hagen wird sich das Team der Feuervögel bis einschließlich 1. November in häusliche Quarantäne begeben müssen.



Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die am Mittwoch kurzerhand durchgeführten Tests, bei dem der Rest der Mannschaft und Betreuer getestet wurden, negativ oder positiv ausfällt. Die Ergebnisse werden spätestens am Freitag erwartet.

Neben dem Heimspiel gegen die Tigers Tübingen am 24. Oktober ist auch die Auswärtspartie bei den PS Karlsruhe Lions am 31. Oktober betroffen. Für beide Spiele werden in den nächsten Tagen Ausweichtermine gesucht.

Auf Anweisung des Gesundheitsamtes werden sich alle betroffenen Personen bis zum 1. November zwei weiteren Tests unterziehen müssen. Fallen zu diesem Stichtag beide Testrunden negativ aus, kann ein Tag später der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden und das Heimspiel am 9. November gegen die Römerstrom Gladiators Trier stattfinden.

„Wir waren trotz der sechs negativen Testrunden in der PreSeason zu keinem Zeitpunkt so naiv gewesen, zu glauben, uns erwischt es nicht. Wenn es einen dann doch trifft, überrumpeln einen die endgültigen Konsequenzen in ihrer Geschwindigkeit. Unser Team geht heute in die häusliche Quarantäne. Wir werden uns sehr strikt daran halten. Die Gesundheit aller Spieler und Beteiligten hat oberste Priorität. Gott sei Dank können wir Stand heute mitteilen, dass keiner von ernsthaften Schwierigkeiten betroffen ist“, ergänzt Geschäftsführer Patrick Seidel.

Ob das Büroteam ebenfalls in Quarantäne muss, wird zeitnah festgestellt und entschieden.