Mit der am kommenden Montag, 20. Januar, im Ruhehaus „Kunsterlebnis“ der Sauna des Westfalenbades beginnenden Ausstellung „Farbwelten für die Seele“ der Hagener Malerin Lucie Tolksdorf fragt diese, was Farben mit uns machen, und sie gibt selbst die Antwort in ihren naturalistischen und impressionistischen Stilvarianten.

Grundlage sind häufig meisterhafte Wiedergaben aus den vor Ort entstandenen Landschaftsbildern und entfremdet floristische Darstellungen. Ihre Bilder und Collagen sind immer auch ein spannendes Erlebnis. In ihren Arbeiten verwendet Lucie Tolksdorf Öl, Kreide, Kohle, Aquarell, Acryl, Sand, Blattgold, Perlen, Eitempera und Spachtelmasse. Licht und Freude an Farben prägen diese Ausstellung. Lucie Tolksdorf: „Vor allem durch die Intuition lassen sich Farben, Formen und Strukturen in einem Bild festhalten. Erst wenn ich ganz zufrieden bin, ist das Bild fertig.“ Neben der Darstellung von Natur-Impressionen beschäftigt sich Lucie Tolksdorf auch mit der russisch-orthodoxen Ikonenmalerei.

Sie ist Mitglied der Künstler-Gilde Hagen, die in diesem Jahr ihr 40jähriges Bestehen feiert.

Die Ausstellung im Ruhehaus der Sauna ist dort bis zum 1. März zu besuchen.