Wegen der getroffenen Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben Mitglieder der City-Gemeinschaft Hagen eine gemeinsame Aktion ins Leben gerufen.



Die Mitglieder um Ricardo Arens haben sich dazu entschlossen, den älteren Menschen in der Zeit vor Ostern eine Freude zu bereiten. Am Donnerstag, 9. April, wird eine 100 Jahre alte „Ruppert’sche Konzertorgel“ der Firma A. Ruth & Sohn Waldkirchen durch die Schaustellerfamilie Arens nach Hagen geholt und gespielt werden. An diesem Tag werden insgesamt drei Senioren- und Pflegeheime angefahren, um jeweils eine Stunde die Bewohner mit Orgel-Musik zu erfreuen.

Im Repertoire hat die 1920 gebaute Orgel über 700 Meter Notenblatt, das entspricht insgesamt 60 Titeln. Sie wurde 1920 von Karl Ruppert erworben und 1974 an seinen Sohn Hubert weitervererbt. 2013 erbten sie dann Petra Arens-Ruppert und ihr Mann Karl Arens, die sie wiederum ihren Söhnen Jeffrey und Ricardo Arens versprachen. Somit befindet sich das prachtvolle Instrument seit vier Generationen in Familienbesitz.

Die Tour

Wohlbehagen, Schillerstraße 27a: 13 bis 14.15 Uhr

DRK Seniorenheim Wehringhausen: 14.30 bis 15.45 Uhr

Seniorenzentrum „Am Theater“: 16 bis 17.15 Uhr