Neuer Bischof in Hagen

Die Gemeinde Hagen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage hat eine neue Leitung erhalten. Nach vierjähriger Amtszeit wurde Bischof Stephan Hiemer von seinem Bruder Wolfgang Hiemer abgelöst.

Wolfgang Hiemer (66) ist von der Ersten Präsidentschaft der Kirche zum Bischof berufen und von Pfahlpräsident Matthias Roth in das Amt eingesetzt worden. Die Gemeinde hat dem einstimmig zugestimmt. Das Amt des Bischofs ist auf Zeit und wird ehrenamtlich ausgeführt.

Seine erste Erfahrung als Leiter einer Kirchengemeinde hat Bischof Hiemer bereits in jungen Jahren gemacht. Schon im Alter von 22 Jahren wurde er Leiter der Gemeinde Hagen und hatte das Amt fünf Jahre inne. Von 1983 bis 1986 stand er weitere dreieinhalb Jahre der Gemeinde vor. Darüber hinaus war er von 1998 bis 2007 Pfahlpräsident. (Ein Pfahl ist ähnlich einer Diözese.)

Bischof Hiemer ist Vater von sechs Kindern und Großvater von 20 Enkelkindern. Nachdem der pensionierte Erste Polizeihauptkommissar seinen Ruhestand beinahe sechs Jahre lang genießen konnte, freut er sich, nun der Gemeinde dienen zu können.

Wie Bischof Hiemer in seiner Rede erwähnte, schafft ein Bischof es nicht allein, eine Gemeinde zu führen. Ihm wurden, was in der Kirche bei Leitungspositionen üblich ist, zwei Ratgeber zur Seite gestellt: Simon Genster aus Iserlohn-Letmathe (37) – er arbeitet in einem Unternehmen, das unter anderem Pumpen für die Pharmaindustrie herstellt – und der Elektriker Frank Kleinert (55). Wolfgang Hiemer dankte seinen Ratgebern für ihre Unterstützung und der Gemeinde für das Vertrauen, das sie ihm entgegenbringt.

Bischof Hiemer: „Alle Mitglieder zusammen tragen die Gemeinde. …Nach den Prinzipien Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe, werden wir alles schaffen können, was wir uns vornehmen.“

Der Kirchengemeinde in der Kreishausstraße 13 in Hagen gehören 170 Mitglieder aus den Städten Hagen, Iserlohn und Lüdenscheid an.