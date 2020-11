Haltern. Nach einer Unfallflucht mit einer verletzten Frau auf demBreitenweg sucht die Polizei den Fahrer eines weißen SUV. Am Steuer saß ein älterer Mann mit Dreitagebart und Brille. Eine 23-jährige Frau aus Haltern am See war gegen 7 Uhr dabei, ihre vereisten Scheiben am Auto freizukratzen. Als sie an der Fahrertür (Höhe Im Wienäckern) stand, wurde sie plötzlich von einem vorbeifahrenden Auto touchiert und leicht verletzt.

Der Fahrer hielt an und stieg aus. Doch anstatt sich um die Frau zu kümmern, beschimpfte er die 23-Jährige. Danach fuhr er Richtung Hellweg davon. Nach dem Fahrer wird noch gesucht. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 50 bis 60 Jahre alt, ca. 1,80m groß, Dreitagebart, rechteckige Kunststoffbrille, graue kurze Haare, normale Statur, bekleidet mit einer Bluejeans und einem Hemd mit Weste. Er war in einem weißen SUV unterwegs, vermutlich in einem BMW oder VW. Das Auto hatte ein RE(cklinghäuser)-Kennzeichen. Der Fahrer selbst oder Zeugen, die Hinweise zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.