Haltern. Die Polizei bittet um Mithilfe: Gesucht wird ein Mann, der in einem Supermarkt in Haltern am See - mit einem Wechselgeldtrick - Geld erbeutet hat.

Dabei wurde der Mann von einer Kamera aufgezeichnet. Der unbekannte Tatverdächtige besuchte nacheinander zwei Geschäfte und versuchte Geld zu wechseln. Bei einem Geschäft gelang ihm Wechsel des Geldes einen Teil zu entwenden. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.