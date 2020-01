Zeitgleich mit der 2. Auflage ihrer im April 2019 im chiliverlag erschienenen Anthologie „Vom Geschmack der Erinnerung“ erhielt Eva Masthoff eine frohe Botschaft zum neuen Jahr vom VS NRW. „Ich freue mich, Sie heute als Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller begrüßen zu dürfen“, hieß es in dem vom 13. Januar datierten Schreiben.

Mit ihr freuten sich Franziska Röchter (chiliverlag), Elke Neumann (OCM Verlag) sowie Jürgen Schweitzer von Edition Curt Visel (Graphische Kunst). 1944 in Kiel geboren, wuchs Eva Masthoff in Essen Stadtwald auf und absolvierte eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. Als „Beute-Westfälin“, wie sie sich selbst beschreibt, lebt sie mit ihrem Mann seit fast drei Jahrzehnten als freie Autorin in Haltern am See, wo sie mit Vorliebe nach ungewöhnlichen Geschichten „taucht“.

Ihr leidenschaftliches Interesse gilt Menschen, Kunst und Kulinarik. Seit 1981 veröffentlicht sie in englischer und deutscher Sprache Buchbeiträge und Artikel für Zeitungen, Fachzeitschriften und Jahrbücher wie Vestischer Kalender und Jahrbuch Westfalen. Seit 2011 schreibt sie Kurzgeschichten für verschiedene Verlage. Zu den Einzelveröffentlichungen zählen u.a. „Vom Geschmack der Erinnerung“, „Jahrgangsperlen“, „Die Suche nach Eugen König - Fragmente“ sowie „Ein Exlibris zieht Kreise“ - in deutscher und englischer Sprache (Frederikshavn Kunstmuseum, Dänemark).