Ein neues Angebot der Musikschule Haltern richtet sich speziell an Menschen im Alter von 60+. Der neue Schnupperkurs „Zauberharfe“ der Musikschule ist für die, die schon immer ein Instrument spielen wollten aber bisher keine Möglichkeit dazu hatten.

Die Zauberharfe, die dem Kurs seinen Namen gibt, ist auch bekannt als Veeh-Harfe. Sie ist ein Saiteninstrument mit sanftem Klang, der an Harfe oder Zither erinnert. Für das Spielen sind keine Notenkenntnisse erforderlich. Mittels einer eigenen Notenschrift, kann es gleich ans Musizieren gehen.

Der Schnupperkurs „Zauberharfe“ startet am Samstag, den 27. November. Er findet dann an vier Samstagen jeweils von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr im Foyer der Musikschule Haltern, Schmeddingstraße 2, statt und endet am Samstag, den 18. Dezember. Der Zugang ist barrierefrei. Ein Instrument wird für die Dauer des Kurses zur Verfügung gestellt und kann für die Dauer des Kurses auch mit nach Hause genommen werden.

Die Kursgebühr beträgt inkl. Instrumentenausleihe 50 € pro Person. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Musikschule Haltern entgegen unter der Telefonnummer 02364-933444 oder per Mail unter musikschule@haltern.de.

Quelle: Stadt Haltern