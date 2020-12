Halterner Grüne pflanzen über 1000 Blumenzwiebeln

Haltern. Im Moment haben die meisten Menschen kaum Möglichkeiten gemeinsam kreativ zu sein, zwischenmenschliche Kommunikation bleibt hinter der Maske verborgen.Deshalb hatten die Grünen Haltern die Idee, Hoffnung, Zuversicht und die Vorfreude auf das kommende Frühjahr mit einer Vielzahl von Blumenzwiebeln auf städtischen Flächen im Stadtgebiet und in einigen Ortsteilen einfach einzupflanzen.

Am Wochenende wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Über 1000 Blumenzwiebeln (Schachbrettblume, Krokusse, Tulpen, Wildtulpen, Traubenhyazinthen Krokusse, Märzenbecher usw.) pflanzten Mitglieder der Grünen Haltern an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, im Dahläckernpark, in Sythen, Hamm-Bossendorf und auf städtische Flächen in Wohnortnähe ein. Die Standorte wurden im Vorfeld mit dem Baubetriebshof abgesprochen. Eine kleine Grünfläche an der Koeppstraße wurde mit Tulpen, Narzissen, Allium, und einigen Stauden vollständig neu gestaltet. Falls BürgerInnen, unserer Idee folgend, eigene Pflanzaktionen auf städtischen Flächen vornehmen wollen, bitte die Flächen vorher mit dem städtischen Baubetriebshof absprechen.