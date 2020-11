Münster/Kreis RE. Regierungspräsidentin Dorothee Feller empfing jetzt den neu gewählten Landrat des Kreises Recklinghausen, Bodo Klimpel, in der Bezirksregierung Münster. Beim sogenannten "Antrittsbesuch" trafen sich mit Dorothee Feller und Bodo Klimpel zwei, die sich aus Klimpels Zeit als Bürgermeister der Stadt Haltern am See, gut kennen. Rund 16 Jahre lang war Bodo Klimpel in der Zeit von 2004 bis 2020 Bürgermeister in der am Nordrand des Ruhrgebiets gelegenen Stadt Haltern.

"Die Zusammenarbeit war, wenn auch in anderer Funktion, schon vor der Landratswahl stets verbindlich und von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt. Dieses gute Miteinander wollen wir in der Zukunft fortsetzen, um die vielen Aufgaben und Herausforderungen bestmöglich für die Bürgerinnen und Bürger zu bewältigen", sagte Regierungspräsidentin Dorothee Feller bei dem Treffen.Schon in ihrem ersten Treffen nach der Wahl nutzten beide die Gelegenheit, um über die vielen gemeinsamen Themen und zukünftigen Herausforderungen zu sprechen. Insbesondere die Bekämpfung und der Umgang mit der Corona-Krise seien sowohl für die Bezirksregierung Münster als auch für den Kreis Recklinghausen die derzeit größte Aufgabe, waren sich beide einig.