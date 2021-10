Haltern. Sie kennt das KönzgenHaus in- und auswendig: Bestimmt schon mehrere tausend Male hat Anita Flamme hier beim Mitarbeiterfrühstück gesessen – jetzt wurde sie dort beim Abschiedskaffee feierlich von ihren Kolleg*innen in den Ruhestand verabschiedet.

Angefangen hatte die 63- jährige ihren Weg im KönzgenHaus im August 1988 – damals mit einer sogenannten „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ an der Rezeption des KönzgenHauses. Seitdem hatte sie viele verschiedene Ausgaben ausgeübt, die in Summe immer mehr und dabei auch immer komplexer wurden. In mehr als drei Jahrzehnten im KönzgenHaus musste Anita Flamme deshalb auch deutlich mehr als nur einmal ins kalte Wasser springen, machte Geschäftsführer Norbert Jansen in seiner Abschiedsrede deutlich: „Begonnen hat alles an der Rezeption; dann kam die allgemeine Verwaltung. Dort saßen Sie vorne im Büro, dicht an dicht – und haben absolute Konzentrationsfähigkeit im Chaos bewiesen! Der Bereich und damit auch ihre Aufgaben wurden immer größer; sie haben das „learning by doing“ perfektioniert und sich bis zum Schluss immer wieder selbst Neues beigebracht: Zuletzt durch die digitalen Neuerungen oder auch mit der Beantragung von Kurzarbeitergeld, was es hier vorher noch nie gegeben hat.“

Als rechte Hand der Geschäftsführung und seiner Vorgänger*innen hatte Norbert Jansen Anita Flamme 2015 kennen gelernt – und war sofort beeindruckt von der für einen Bildungsbetrieb eher ungewöhnlich soliden Finanzierung und Bilanz des KönzgenHauses. „Sie haben die Buchhaltung hier zeitweise als „Ein-Frau-Betrieb“ geführt. Ich darf wohl sagen, dass auch meine Vorgänger*innen im Amt ohne Sie aufgeschmissen gewesen wären. Das geht nur mit sehr viel Vertrauen und absoluter Loyalität, die sie immer und ohne jeden Zweifel stets bewiesen haben.“

In ihren letzten Monaten im KönzgenHaus hatte Anita Flamme ihre Aufgaben erfolgreich an Gabi Nottenkämper übergeben. Ihre neugewonnene Zeit möchte sie jetzt vor allem ihrer Familie widmen – ihrem Mann, ihrer Tochter und ihren beiden Enkeln. Das gesamte Team des KönzgenHauses wünscht ihr dabei alles Gute, viel Freude und Gesundheit.