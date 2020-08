Ahaus/Haltern. Spritzig, aktiv und sehr lauffreudig, so zeigt sich die ca. dreijährige Dackel - Mischlingshündin Lou. Bei ihr vertrauten Menschen ist sie sehr anhänglich, gehorsam und lieb. Fremde Menschen machen ihr häufig Angst, daher sollten Interessenten sie vorher einige Male im Tierheim besuchen kommen.



Da Lou sehr bewegungsfreudig ist, sollte ihre neuen Besitzer sich gerne und ausgiebig an der frischen Luft bewegen. Lou zeigt sich mit anderen Hunden verträglich, da sie aber eine enge Bindung zu ihrer Bezugsperson aufbaut, wäre sie lieber Einzelprinzessin im neuen zu Hause. Kinder sollten mindestens im Teenager Alter sein, sie kann stundenweise alleine sein, fährt gerne im Auto mit und zeigt sich stubenrein.

Kontakt:

Julias Tierheim in Ahaus

Sabstätte 44

48683 Ahaus

Tel.: 02561 / 8660850

info@julias-tierheim.de

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittel werden sollen.