Halterner Schulen bekommen mobile Filteranlagen

Haltern. Rechtzeitig zur Wiederaufnahme des teilweisen Präsenzunterrichtes zum 22. Februar konnte die Stadt Haltern am See 18 mobile Luftfilteranlagen für den Schulbetrieb in Betrieb nehmen. Für diese Geräte gab es einen 100-prozentigen Zuschuss aus einem Förderprogramm des Landes (Richtlinie zur Förderung von Investitionsausgaben für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen).

Bürgermeister Andreas Stegemann (rechts) und Gymnasialleiter Ulrich Wessel freuen sich, dass nun richtlinienkonform für alle Klassen- und Fachräume, die nicht ausreichend über Fenster gelüftet werden können, Geräte mit Filterfunktion (HEPA 14) zur Verringerung der Aerosolkonzentration zur Verfügung stehen. Heinz Korte (links), Leiter des Fachbereiches Schule und Sport, ergänzt, dass mit den Luftfilteranlagen 99,995 % der Aerosole gefiltert werden und bei der Anschaffung über den hohen Abscheidungsgrad hinaus besonderer Wert auf eine möglichst geringe Lärmbelastung und eine automatische Anwesenheitserkennung zur automatischen Ein- und Abschaltung gelegt worden ist. Zum Einsatz kommen diese Geräte vornehmlich in Fachräumen am Schulzentrum.