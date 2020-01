Haltern. In Haltern am See haben sich die Eltern von 304 Neugeborenen entschieden: Auf der Hitliste der Vornamen rangieren in 2019 bei den 142 Mädchen Ida und bei den 162 Jungen Tom, Ben und Felix auf den ersten Plätzen.



Sieben Eltern nannten ihre Tochter Ida, je fünf Mal sind Ella und Mila auf dem zweiten Platz, dahinter folgen Laura und Mat(h)ilda mit jeweils vier Nennungen sowie Pia, Leni und Mia mit jeweils drei Nennungen.Bei den Jungen liefern sich Tom, Ben und Felix einen Dreikampf mit jeweils fünf Nennungen, Finn und Julian sind jeweils vier Mal vertreten, drei Mal sind es jeweils Emil, Lasse, Leon, Max, Niklas, Paul und Theo. Zudem verzeichnet die Stadtverwaltung für das vergangene Jahr 202 Eheschließungen und 342 Sterbefälle.