Ahaus/Haltern. Es gibt sie noch, die tierischen Schicksale abseits der Corona-Krise. Einsamkeit oder Pfanne: Der einsame Hahn Lasse sucht dringend ein Harem und will weder im Tierheim Ahaus bleiben noch als Sonntagsbraten enden.

Als Fundtier kam er ins Tierheim und wurde leider nicht wieder abgeholt, dabei wünscht er sich sehnlichst Gesellschaft. Lasse soll später nicht in der Pfanne landen, sondern sucht ein neues zu Hause auf Lebenszeit. Ein paar Hühner um sich, ein schöner Freilauf und Lasse wäre wieder glücklich.

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittel werden sollen.