Hyrox ist ein anhänglicher, aufgeschlossener, recht großer zweijähriger kastrierter Mischlingsrüde. Er versteht sich im Tierheim Ahaus gut mit Artgenossen und benötigt im neuen Zuhause einen eigenen Garten.



Seine neue Familie sollte ausreichend Zeit aufbringen können, denn Hyrox möchte gerne noch Einiges lernen. Der stubenreine Rüde geht gerne spazieren, und findet alles Neue sehr interessant. Kleine Kinder sollten aufgrund seiner Größe und seiner Kraft (Gewicht: 29 kg) im neuen Zuhause leben. Gerne darf der Große im Tierheim besucht werden.

Kontakt:

Julias Tierheim in Ahaus

Sabstätte 44

48683 Ahaus

Tel.: 02561 / 8660850

info@julias-tierheim.de

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittelt werden sollen.