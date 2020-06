Haltern. Die Hilfsaktion „Halterner Notanker“ kann beginnen. Die Stadtverwaltung hat nun an zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt entsprechende Aufkleber verschickt, so dass nun die beteiligten Unternehmen auf den „Notanker“ aufmerksam machen können.

Ziel ist es, dass Kinder, die ein Problem haben, sich in diesen Geschäften melden können. Beispielsweise, wenn sie einen Elternteil verloren haben, ein Pflaster benötigen oder den Hausschlüssel verloren haben.Damit verpflichten sich die Geschäfte, Apotheken, Banken und auch die städtischen Einrichtungen, den Kindern zu helfen. Wenn diese Hilfe nicht ausreicht, können die Mitarbeitenden der Unternehmen im Jugendamt anrufen. Zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung unter dieser Telefonnummer: 02364 933-252.

Selbstverständlich ist auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten ein Notdienst des Jugendamtes sichergestellt. Dafür sorgt die Kinder- und Jugendhilfe FLOW gGmbH. Deren Rufnummer ist bei der Polizei und bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr hinterlegt.