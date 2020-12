Haltern. Die Stadt Haltern am See ist der bundesweiten Initiative gegen Motorradlärm Silent Rider e.V. beigetreten. Sie bezieht damit eindeutig Stellung gegen rücksichtslose Fahrer und den Lärm von manipulierten Auspuffanlagen, der besonders in den Naherholungsgebieten der Region ein Problem ist.

„Jeder Besucher und Gast ist bei uns willkommen, auch diejenigen, die mit einem Motorrad kommen“, betont Bürgermeister Andreas Stegemann. „Aber in unsere herrliche Erholungslandschaft passen keine rasenden und lauten Motorräder. Durch den Beitritt zu Silent Rider und die Aktionen dieser bundesweiten Initiative haben wir die Chance, die lärmgeplagten Anwohner stärker und effektiver vor Motorradlärm zu schützen, als dies sonst für eine einzelne Kommune möglich ist. Silent Rider macht bundesweit auf dieses Lärmproblem aufmerksam und zeigt praktikable Lösungsmöglichkeiten auf. Im Zusammenschluss der Kommunen und Regionen werden wir mehr Gehör finden und mehr Gewicht haben für die notwendigen politischen Beschlüsse beim Bund und bei der EU.“

Konkrete Forderungen an Hersteller und Politik

Unnötiger Motorradlärm ist in weiten Teilen Deutschlands und in den angrenzenden Regionen ein großes und belastendes Problem für die betroffenen Bürger und die Natur. Sehr viele landschaftlich schöne Gegenden in ganz Deutschland leiden von Frühling bis Herbst unter dem unerträglichen Lärm, den frisierte oder zu schnelle Motorräder verursachen. Leidgeprüfte Anwohner und Touristen, die in den betroffenen Erholungsgebieten ihre Ruhe suchen, werden von illegal manipulierten Motorrädern oder rücksichtslosen Fahrern zur Verzweiflung gebracht. Aber auch der Großteil der Motorradfahrer, die sich rücksichtsvoll und vorbildlich verhalten, müssen Streckensperrungen, Ausgrenzungen oder pauschale, öffentliche Diffamierungen oder Anfeindungen ertragen. Silent Rider will dem ein Ende setzen. Die Initiative hat ganz konkrete Forderungen an die Hersteller und die Politik, darunter die Verabschiedung eines Lärmschutzgesetzes mit niedrigeren Grenzwerten, eine Erhöhung der Strafen für Manipulationen am Motorrad, die Einführung einer allgemeinen Halterhaftung und vieles mehr.