Teilnehmer aus Haltern bestehen Deutsch-Prüfung

Haltern. Fünf Frauen und drei Männer stellten sich jetzt in der VHS der A1-Deutsch-Prüfung für Zuwanderer. Und sie bestanden alle, wie Susanne Hoeft, Programmbereichsleiterin der VHS erklärte.

Zusammen mit dem stellvertretenden Bürgermeister Heinrich Wiengarten und Anna Haverkamp vom Caritasverband Haltern am See übergab sie nun die Zertifikate. Die Prüflinge kommen aus Aserbaidschan, Mongolei, Nigeria, Ägypten und Tajikistan.Bestandteile der Prüfung waren das Hör- und Leseverstehen, Schreiben und ein mündlicher Test. Die Kurse hatten einen Umfang von drei aufeinander aufbauenden Kursabschnitten mit jeweils 100 Unterrichtsstunden. Es sind niedrigschwellige Deutschkurse, die erste Schritte in der deutschen Sprache vermitteln.

Darüber hinaus gab es eine Kooperation zwischen dem Caritasverband Haltern am

See und der VHS bezüglich der Organisation der Prüfung. Für die Teilnehmer aus

Haltern wurde die Prüfung durch die finanzielle Förderung des Asylkreises Haltern

am See ermöglicht.